Anticipo di campionato al Matteini per una partita che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Terranuova, ecco il Siena: Becattini cerca l'impresa

Si incrociano alla prima e la seconda classificata del passatodi Eccellenza. Tutto pronto per l’atteso matchTraiana-, con le due compagini che scenderanno oggi in campo alle 14.30. "Incontriamo unasquadre più forti delinsieme al Livorno - ha spiegato l’allenatore delMarco- e allo stesso tempo una formazione che conosciamo bene, perché è l’unica squadra del girone che abbiamo già trovato lo scorso anno. Non arriviamo bene a questo appuntamento a livello di risultati e nemmeno per quanto riguarda l’infermeria, però ci siamo mentalmente. Sappiamo che sarà un’annata difficilissima, ma posso dire che finora siamo sempre rimasti in. Per questo l’obiettivo nostro è mettere in campo un’ottima prestazione e rendere loro la vita più dura possibile".