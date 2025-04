Ilrestodelcarlino.it - Pasqua, vince la stupidità: vandali rompono la statua

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 22 aprile 2025 – E’ stata una, sostanzialmente, all’insegna della tranquillità, ma non sono venuti meno episodi dismo lungo la fascia costiera. Ripartiamo, però dall’incendio della Italiservizi di zona Agraria, ai confini con il territorio di Monteprandone accaduto la vigilia die che ha tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco anche durante la notte successiva e la mattina di domenica per smassare tonnellate di materiali plastici. In attesa della risposta dell’ARPAM, che ha eseguito i prelievi nell’aria e a terra, resta ancora in vigore l’ordinanza firmata dal sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo e dal sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, che per precauzione vieta il consumo di prodotti vegetali coltivati nel raggio di un chilometro dal luogo dell’incendio e il pascolo di animali da reddito e d’affezione.