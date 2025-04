Justcalcio.com - TS – Recuperi Serie A, la Lazio non ci sta: “Sovrapposizione inopportuna”

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-21 22:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport:“La S.S.desidera manifestare ufficialmente il proprio disappunto per la decisione unilaterale riguardante la programmazione della partita di recupero tra Genoa e, prevista per mercoledì prossimo“. Così il club biancoceleste in una lettera inviata alla LegaA e per conoscenza al Coni e alla Figc., lettera alla Lega“Questa scelta, comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società, non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono direttamente il nostro club. La, squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare con una rappresentanza ufficiale al doveroso omaggio nei confronti di Sua Santità Papa Francesco, in occasione di un importante evento spirituale previsto proprio in quella giornata“, si legge ancora.