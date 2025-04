Endurance Ferrari e Af Corse vincono anche la 6 ore di Imola

Imola Ferrari e Af Corse conquistano il secondo successo consecutivo nel Fia Wec 2025 festeggiando la vittoria con la 499P numero 51 condotta in gara da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi che, dopo essere scattati dalla pole position, salgono sul gradino più alto del podio.

