La strage delle spaccate colpita anche la Despar

Reggio Emilia, 22 aprile 2025 – Non si placa laa Reggio. E non è solo un fenomeno che riguarda il centro storico, perché gli ultimi episodi sono stati registrati fuori dalle mura o addirittura in piena periferia.Nella notte fra sabato e domenica, una vetrata del supermercatodi viale Regina Elena, in Gardenia, è stata presa d’assalto molto probabilmente con un cestino dei rifiuto di ferro davanti allo stesso. Ma il vetro ha retto essendo resistente e di un materiale antisfondamento, presentando ‘solo’ ingenti scheggiature e danni.Dunque il responsabile non è riuscito nel suo probabile intento di entrare a rubare, desistendo dal tentativo. Per ricostruire la dinamica e identificare l’autore sono al vaglio le indagini da parteforze dell’ordine,grazie all’ausiliotelecamere esterne di videosorveglianza.