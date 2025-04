Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest'ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 22 Aprile 2021Mattina07:55 - Super carGarthe Knight, dopo aver scoperto la formula con cui e' stata creata KIT.08:45 - Chicago FireLa Squadra e' alle prese con l'incendio di un negozio di parrucchiere, che si scopre essere doloso Severide prende a cuore il caso e segue le indaginiQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO09:38 - Chicago FireSeveride indaga sugli incendi appiccati da un misterioso piromane aiutandosi con gli appunti di Benny, ma il capitano Hubble e' infastidito dalle sue intromissioniVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO10:33 - Chicago FireSeveride e Kidd continuano a indagare su un vecchio caso doloso di Benny Notizie inaspettate portano Brett a meditare su una grande decisioneQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO11:29 - Chicago P.

