Di padre in figlia Enrico e Aurora in servizio insieme il giorno di Pasqua

Pasqua. con chi vuoi. A volte, anche in ambulanza. Sono tanti i volontari che, durante le festività, scelgono di indossare la divisa anziché sedersi a tavola con amici e familiari. Tra loro, anche una coppia davvero speciale: padre e figlia, fianco a fianco a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Lucca. Si chiamano Enrico e Aurora Voltolina, e per loro il volontariato è davvero una questione di cuore. Aurora ha 22 anni e da quattro è parte attiva dell’associazione. “Prima di me – racconta – erano già volontari sia mia madre che mio padre. Sono stati loro a trasmettermi questa passione”. Una passione che, nel caso di Enrico, è nata sette anni fa, non certo per caso: “Ho sempre avuto la propensione ad aiutare chi si trova in difficoltà – ha detto - Un giorno ho visto su Facebook un post che pubblicizzava un corso per diventare soccorritori. Lanazione.it - Di padre in figlia. Enrico e Aurora in servizio insieme il giorno di Pasqua Leggi su Lanazione.it Lucca, 22 aprile 2025 – Natale con i tuoi e. con chi vuoi. A volte, anche in ambulanza. Sono tanti i volontari che, durante le festività, scelgono di indossare la divisa anziché sedersi a tavola con amici e familiari. Tra loro, anche una coppia davvero speciale:, fianco a fianco a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Lucca. Si chiamanoVoltolina, e per loro il volontariato è davvero una questione di cuore.ha 22 anni e da quattro è parte attiva dell’associazione. “Prima di me – racconta – erano già volontari sia mia madre che mio. Sono stati loro a trasmettermi questa passione”. Una passione che, nel caso di, è nata sette anni fa, non certo per caso: “Ho sempre avuto la propensione ad aiutare chi si trova in difficoltà – ha detto - Unho visto su Facebook un post che pubblicizzava un corso per diventare soccorritori.

