Maduro Bukele violatore diritti umani

Maduro ha duramente criticato il suo omologo salvadoregno Nayib Bukele, definendolo un "violatore seriale dei diritti umani". L'accusa arriva dopo che Bukele ha proposto di scambiare 252 cittadini venezuelani detenuti in El Salvador deportati dagli Stati Uniti con alcuni "prigionieri politici" incarcerati in Venezuela. "Un violatore sistematico e seriale dei diritti umani in El Salvador, in particolare nei confronti dei venezuelani", ha dichiarato Maduro durante il suo programma tv settimanale.

