La Cina punta a base lunare permanente

Cina si prepara a lanciare questa settimana una nuova missione spaziale con equipaggio, Shenzhou-20, nell'ambito del suo ambizioso programma spaziale Il decollo avverrà dal Centro di Lancio di Jiuquan, nel nordovest del Paese, e porterà tre astronauti alla stazione orbitante Tiangong, dove resteranno per sei mesi. Durante la missione verranno condotti esperimenti scientifici a supporto dell'obiettivo strategico di Pechino: portare esseri umani sulla Luna entro il 2030 e, successivamente, costruire una base lunare permanente.

