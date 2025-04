Pasquetta con il sole Città Alta presa d’assalto Pienone in provincia Foto e video

Pasquetta, il centro di Bergamo è invaso dalle auto che tentano di raggiungere il borgo storico. Lunghe code alle funicolari. Tutto esaurito in bar e ristoranti. Grande affluenza nei musei e nei luoghi di cultura. Ecodibergamo.it - Pasquetta con il sole, Città Alta presa d’assalto. Pienone in provincia - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it TURISMO. Lunedì 21 aprile, giornata di, il centro di Bergamo è invaso dalle auto che tentano di raggiungere il borgo storico. Lunghe code alle funicolari. Tutto esaurito in bar e ristoranti. Grande affluenza nei musei e nei luoghi di cultura.

