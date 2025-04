Quotidiano.net - Attacco russo con droni su Odessa, tre feriti

Le forze armate russe hanno lanciato un massiccioconcontro la città portuale ucraina di. Il bilancio - come riporta il The Kyiv Independent - è di tre. L'ha preso di mira un edificio residenziale in un quartiere densamente popolato, come ha riferito il sindaco della città, Hennadii Trukhanov . All'impatto deisono divampati incendi e diversi appartamenti sono stati danneggiati.