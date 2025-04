Rissa tra botte e coltellate grave un giovane

Rissa all’alba sotto palazzo Sforza. Due feriti, accoltellato un 32enne: è grave soprattutto perché ha perso tanto sangue. In una aiuola è stato rinvenuto un machete. E negli stessi minuti, a poche centinaia di metri di distanza a metà di corso Umberto I, scoppia un’altra Rissa.Alba movimentata ieri nel centro della città. L’allarme è scattato ieri, poco prima delle 5, in piazza XX settembre, proprio sotto al palazzo comunale. È lì che poco prima si sono incontrati due gruppetti di giovani uomini stranieri. Da una parte quattro o cinque senegalesi e dall’altra due tunisini. In un attimo, per cause ancora da chiarire, le due fazioni sono venute alle mani ed è spuntato un coltello. A restare feriti i due tunisini.Uno aveva una ferita in pieno volto, all’altezza del sopracciglio. Leggi su Ilrestodelcarlino.it Civitanova Marche, 22 aprile 2025 –all’alba sotto palazzo Sforza. Due feriti, accoltellato un 32enne: èsoprattutto perché ha perso tanto sangue. In una aiuola è stato rinvenuto un machete. E negli stessi minuti, a poche centinaia di metri di distanza a metà di corso Umberto I, scoppia un’altra.Alba movimentata ieri nel centro della città. L’allarme è scattato ieri, poco prima delle 5, in piazza XX settembre, proprio sotto al palazzo comunale. È lì che poco prima si sono incontrati due gruppetti di giovani uomini stranieri. Da una parte quattro o cinque senegalesi e dall’altra due tunisini. In un attimo, per cause ancora da chiarire, le due fazioni sono venute alle mani ed è spuntato un coltello. A restare feriti i due tunisini.Uno aveva una ferita in pieno volto, all’altezza del sopracciglio.

Le ultime notizie da altri siti: Reggio stazione: rissa con botte e coltellate per la droga, due feriti; ? Botte e coltelli dal parrucchiere: la lite per una questione di soldi; Roma Magliana: botte dal compagno, la donna reagisce con 10 coltellate. Entrambi in ospedale, l'uomo è grave; LE BOTTE E POI LE COLTELLATE: LA VIOLENZA IN ZONA PUB E IL 16ENNE SU UN LETTO DI OSPEDALE; Scoppia una rissa: giovane accoltellato in strada, è grave.

Rissa tra giovanissimi a Frascati, grave un sedicenne accoltellato - FRASCATI – Un sedicenne è stato ferito da una coltellata al torace in una lite ... ricoverato all’ospedale San Sebastiano Martire in gravi condizioni. Il ferimento è avvenuto in viale ... (livesicilia.it)

Rissa fra minorenni, accoltellato un 16enne: è grave - l'aggressione è avvenuta durante una lite, intorno alle 20.30, nella zona dove sono situati molti locali della movida. Frascati (Roma), lite a coltellate: gravissimo un 16enne (Today.it) ... (informazione.it)

Il sorpasso, le botte, la morte in strada: il video della rissa a Partinico - PALERMO – Ecco il video che ha ribaltato l’iniziale ricostruzione. Dopo averlo visionato il giudice per le indagini preliminari di Palermo, Marco Petrigni, ha deciso di concedere gli arresti ... (livesicilia.it)