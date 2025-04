Auto danneggiate con la vernice corrosiva

Auto parcheggiate sono finite nel mirino di qualche incivile, che le imbratta con vernice rossa corrosiva. Per togliere la macchia, evitando danni maggiori, bisogna portare l’Auto dal carrozziere, con le relative spese. A segnalare l’accaduto anche sui social è stata Alice Conti, figlia di una residente.Da quando ha sollevato la questione, altre persone si sono fatte avanti dicendo di aver avuto la stessa brutta sorpresa. Qualcuno già da febbraio. La zona è sempre la stessa, una proprietà privata; i proprietari dell’area sono i residenti dei condomini, ma vi parcheggiano anche altre persone. Solo da giovedì scorso a ieri mattina sono state danneggiate quattro Auto, di cui due nel giorno di Pasqua. Ilrestodelcarlino.it - Auto danneggiate con la vernice corrosiva Leggi su Ilrestodelcarlino.it Tolentino (Macerata), 22 aprile 2025 – Vandali in azione in zona largo Tacci Porcelli, davanti agli ex campi da tennis a Tolentino. Negli ultimi mesi leparcheggiate sono finite nel mirino di qualche incivile, che le imbratta conrossa. Per togliere la macchia, evitando danni maggiori, bisogna portare l’dal carrozziere, con le relative spese. A segnalare l’accaduto anche sui social è stata Alice Conti, figlia di una residente.Da quando ha sollevato la questione, altre persone si sono fatte avanti dicendo di aver avuto la stessa brutta sorpresa. Qualcuno già da febbraio. La zona è sempre la stessa, una proprietà privata; i proprietari dell’area sono i residenti dei condomini, ma vi parcheggiano anche altre persone. Solo da giovedì scorso a ieri mattina sono statequattro, di cui due nel giorno di Pasqua.

