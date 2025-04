Papa Francesco nuove rivelazioni sul decesso e il testamento che ci parla al cuore

Papa Francesco nelle sue ultime ore. Un momento di passaggio epocale per la Chiesa . L'articolo Papa Francesco, nuove rivelazioni sul decesso e il testamento che ci parla al cuore è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Papa Francesco, nuove rivelazioni sul decesso e il testamento che ci parla al cuore Leggi su Sbircialanotizia.it Siamo ancora frastornati. Probabilmente anche voi, come noi, avete quella tristezza addosso che non passa. Dopo aver condiviso il nostro ricordo iniziale di questa mattina, ci ritroviamo ora a raccontarvi altri particolari, ufficiali e profondi, su ciò che è accaduto anelle sue ultime ore. Un momento di passaggio epocale per la Chiesa . L'articolosule ilche cialè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Approfondimenti da altre fonti: Mario Occhiuto e le rivelazioni sulla morte del figlio Francesco: i demoni interiori e le sue ultime parole; Papa Francesco compie 88 anni: un compleanno di lavoro tra rivelazioni choc e gesti per gli ultimi ·; “Emanuela Orlandi è viva ed è in Austria, non si vuole far trovare; Emanuela Orlandi, il fratello Pietro e il nuovo appello al Papa: «Scriva un testo-verità, mia madre non può as; Schumacher, come sta davvero? Le ultime rivelazioni: «Non riesce più a comunicare, solo 20 persone si possono.

Il testamento di papa Francesco: rivelazioni dalla sala stampa vaticana sul documento del 2022 - Il testamento spirituale di papa Francesco, redatto nel 2022 e reso pubblico dal Vaticano, esprime la sua profonda fede e speranza nella vita eterna, offrendo un messaggio di serenità e comunione ai f ... (gaeta.it)

La morte di Papa Francesco, quando potrebbe arrivare la fumata bianca per il nuovo pontefice - La morte di Papa Francesco riporta le lancette dell’orologio all’aprile di 20 anni fa, e ai riti che accompagnarono l’estremo saluto a Giovanni Paolo II. È a quella data ... (msn.com)

Nuovo Papa, tutti i passaggi: cosa succede ora dal conclave all'habemus papam - Il cardinale decano convoca tutti i cardinali elettori a San Pietro, poi tutti chiusi nella Sistina cum clave per votazioni e scrutinio fino alla fumata bianca ... (corrieredellosport.it)