Il primo viaggio con la nuova moto poi l’incidente mortale Folla per l’addio ad Andrea Ussi

moto Yamaha che desiderava da sempre, ma Andrea Ussi quel bolide di appena dieci giorni non è riuscito a dominarlo. Il ragazzo ha perso la vita a Brugnato proprio sulla moto dei suoi sogni, che era finalmente riuscito ad acquistare riuscendo ad ottenere un finanziamento che avrebbe iniziato a pagare a breve. Il 22enne è sbalzato dalla moto mentre in compagnia di altri due amici stava facendo una gita fuoriporta sul passo del Bracco nel giorno della vigilia di Pasqua. Il padre Roberto si era sempre opposto all’acquisto di quel bolide da cinquantamila euro, ma Andrea non aveva sentito ragioni e una volta ottenuto il finanziamento ha comprato quella moto nera con i cerchioni rossi che da sempre alimentava la sua fantasia. Lanazione.it - Il primo viaggio con la nuova moto, poi l’incidente mortale. Folla per l’addio ad Andrea Ussi Leggi su Lanazione.it Carrara, 22 aprile 2025 – Finalmente era riuscito a coronare il sogno della sua vita, comprare laYamaha che desiderava da sempre, maquel bolide di appena dieci giorni non è riuscito a dominarlo. Il ragazzo ha perso la vita a Brugnato proprio sulladei suoi sogni, che era finalmente riuscito ad acquistare riuscendo ad ottenere un finanziamento che avrebbe iniziato a pagare a breve. Il 22enne è sbalzato dallamentre in compagnia di altri due amici stava facendo una gita fuoriporta sul passo del Bracco nel giorno della vigilia di Pasqua. Il padre Roberto si era sempre opposto all’acquisto di quel bolide da cinquantamila euro, manon aveva sentito ragioni e una volta ottenuto il finanziamento ha comprato quellanera con i cerchioni rossi che da sempre alimentava la sua fantasia.

Su questo argomento da da altre fonti: Il primo viaggio con la nuova moto, poi l’incidente mortale. Folla per l’addio ad Andrea Ussi; In moto verso casa: trailer e data di uscita del viaggio in Europa di Ewan McGregor e Charley Boorman; MotoGP 25 ruggisce sulla griglia nel primo trailer approfondito; “Survivor On The Road”, in viaggio oltre ogni limite con Luigi Dimino [in aggiornamento]; Viaggio in moto tra le Dolomiti dall’Italia alla Slovenia: il nord-est in una giornata.

Il primo viaggio con la nuova moto, poi l’incidente mortale. Folla per l’addio ad Andrea Ussi - Carrara, 22 aprile 2025 – Finalmente era riuscito a coronare il sogno della sua vita, comprare la moto Yamaha che desiderava da sempre, ma Andrea Ussi quel bolide di appena dieci giorni non è riuscito ... (lanazione.it)

"In moto verso casa": trailer e data di uscita del viaggio in Europa di Ewan McGregor e Charley Boorman - In moto verso casa segue Ewan e Charley alla guida di moto d'epoca rimesse a nuovo in un viaggio dalla casa di Ewan, in Scozia, a quella di Charley, in Inghilterra. Al posto del percorso più breve, ... (today.it)

KTM 690 Adventure R? Avvistato il primo prototipo? - Telaio e motore dell 690 Enduro R ma torretta e serbatoi simili alla 450 Rally. Siamo di fronte al ritorno di una Adventure leggera e agile? (moto.it)