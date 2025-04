Cortei incontri e riflessioni gli eventi del 25 aprile

aprile alla Chiesa di San Vittore della Besurica messa organizzata da Anpc per commemorare l'impegno dei cattolici nella ResistenzaGiovedì 24 aprile a Palazzo Gotico l'incontro dedicato alla Resistenza delle donne con Benedetta TobagiGiovedì 24 aprile a Fiorenzuola.

tarquinia celebra 80 anni dalla liberazione con incontri e cortei nel centro storico - Tarquinia celebra l’80° anniversario della Liberazione con eventi, incontri e cortei per riflettere sui valori antifascisti, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un dialogo tra generazioni sulla me ... (gaeta.it)

Giornata internazionale della donna: cortei, eventi e riflessioni in tutta Italia - Riceviamo e pubblichiamo Come ogni anno celebriamo questa giornata per richiamare l’attenzione e sottolineare l’importanza delle lotte per la conquista dei diritti delle donne, per ricordare ... (informazione.it)