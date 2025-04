Agi.it - L'Anello del Pescatore, storia e significato di un simbolo

AGI - L'del, noto anche comepiscatorio o annulus piscatorius, è uno dei simboli più distintivi del papato. Viene consegnato al nuovo Papa durante la messa di inizio del suo pontificato e viene indossato all'anulare della mano destra. Origine eIl nome "del" deriva dall'immagine di San Pietro, il primo Papa, raffigurato mentre getta le reti dalla sua barca. Questorichiama l'episodio evangelico in cui Gesù invita Pietro a diventare "di uomini". L'rappresenta quindi non solo l'autorità spirituale del Papa, ma anche la sua missione di guida e pastore della Chiesa. Funzioni e tradizioni Storicamente, l'delveniva utilizzato come sigillo ufficiale per convalidare documenti pontifici, conferendo loro autenticità e autorità.