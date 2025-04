Monsignor Giuliodori e incontro al Gemelli con Francesco Mercoledì era sfinito mi ha sussurrato vai avanti serve coraggio

Corriereadriatico.it - Monsignor Giuliodori e l'incontro al Gemelli con Francesco: «Mercoledì era sfinito, mi ha sussurrato: vai avanti, serve coraggio» Leggi su Corriereadriatico.it MACERATA «Il mio cuore è profondamente addolorato per la perdita di un pontefice straordinario che ha scosso la vita della chiesa e dell'umanità con interventi, documenti,.

