Luca Cardellini muore a 23 anni nell’incidente il mondo del rugby lo piange

Pesaro, 22 aprile 2025 – Un terribile schianto nella notte di Pasqua., 24da compiere il prossimo 3 luglio, ha perso la vita durante un tragico incidente a Montelabbate, in via Abbadia sulla Sp 14. Il giovane, residente a Montelabbate insieme alla madre ma molto conosciuto a Pesaro per aver fatto parte della Pesarofin da piccolo, ha perso il controllo della propria auto, una Skoda, ed è uscito di strada. Ha urtato contro un palo dell’alta tensione e il colpo è stato fatale. Incidente MortaleStrada Apsella Montecchio Luogo del Incidente La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro è intervenuta immediatamente e, insieme al personale del 118, ha estratto il 23enne dalle lamiere. Purtroppo per il conducente non c’è stato nulla da fare. La morte del ragazzo è stata dichiarata dal medico presente sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.