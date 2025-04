Guardia costiera salva 90 migranti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

2.19 Laitaliana ha soccorso 90che erano su una barca alla deriva nel Mediterraneo centrale. Lo riferisce Alarm Phone che alcune ore prima avevano lanciato l'allerta per il gruppo in difficoltà causa delle condizioni meteorologiche in rapido peggioramento. Le navi mercantili Oslo Carrier e Aegeas hanno fornito riparo dal vento impedendo che prima del soccorso il barcone si capovolgesse.