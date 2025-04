Quotidiano.net - San Caio: il Santo del 22 aprile e la sua eredità spirituale

Chi è San?San, celebrato il 22, è una figura di rilievo nella tradizione cristiana. Nato in Dalmazia, è noto per essere stato il 28º papa della Chiesa cattolica, succedendo a Papa Eutichiano nel 283 e governando fino alla sua morte nel 296. Durante il suo pontificato, Sanaffrontò con coraggio le persecuzioni contro i cristiani sotto l'imperatore Diocleziano, contribuendo a rafforzare la fede cristiana in un periodo di grande difficoltà.Perché è diventato?La canonizzazione di Sanavvenne in riconoscimento della sua devozione e del suo impegno per la Chiesa. È ricordato per aver istituito regole ecclesiastiche che rafforzarono la struttura della Chiesa e per il suo ruolo nel sostenere i cristiani perseguitati. La sua festa liturgica viene celebrata il 22, giorno della sua morte, e rappresenta un momento di riflessione sulla sua