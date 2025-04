Lanazione.it - Compro la barca, dove la metto? Se l’ormeggio è un miraggio: “Pochi spazi per i diportisti”

La Spezia, 22 aprile 2025 – Un settore dalle grandi potenzialità frenato, soprattutto nel golfo, dalla mancanza diormeggiare, a prezzi accessibili, la propria imzione.una, ma poila? Il refrain fra gli aspiranti, ormai da anni, è questo, a dispetto di numeri (gli ormeggi oggi disponibili in provincia sono oltre 7.600) siano tutt’altro che trascurabili, specie se raffrontati al resto della regione. Il settore, insomma, è vitale, condi crescita significativi ladesistessero strutture disponibili, anche se la crisi economica non ha mancato di far sentire i suoi effetti.La domanda di postiresta comunque alta. Ne sanno qualcosa in Assonautica, l’associazione nata nel 1972 con lo scopo di promuovere lo sviluppo del diportismo nautico e di tutte le attività collegate.