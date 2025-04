Lanazione.it - “Rifiutò l’auto blindata, la voleva aperta”. Papa Francesco, il ricordo dell’ex capo della Gendarmeria

Arezzo, 22 aprile 2025 – “Io su quella macchina non ci salgo”. Tono pacato ma fermo: un giorno come tanti in Vaticano. Il giorno in cuichiama Domenico Giani, al timonee gli chiede di accompagnarlo alparco. “Eravamo nell’imminenza del suo primo viaggio internazionale in Brasile e per rispettare il suo desiderio, abbiamo cambiato in corsa lamobile, attrezzando la jeep poi diventata la vettura scoperta con cui incontrava la gente”. Domenico Giani ha una valigia zeppa di ricordi che custodisce tra le cose più caresua carriera professionale esua vita privata. È stato al fianco delper circa sette anni, nei tanti viaggi nel mondo e in Italia. In queste ore Giani sta ricevendo “decine di messaggi da tutto il mondo da parte di persone che lo hanno incontrato e che desiderano manifestare il loro dolore”.