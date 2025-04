Rapporto risultato obiettivi come segna di nuovo in legno per aiutare i visitatori a muoversi terzo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-22 00:28:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Il diciannovesimo gol della stagione di Chris Wood della stagione ha aiutato Nottingham Forest a rafforzare la loro offerta di qualifica in Champions League spostando ile completando un doppio della lega oltre il 16 ° Tottenham.Il primo tiro di Elliot Anderson dal bordo della scatola ha deviato oltre Guglielmo Vicario per dare a Forest un vantaggio di quinto minuto prima che il portiere non uscisse dalla sua linea per permettere a Wood di andare davanti a lui dalla croce di Anthony Elanga al 17 ° minuto.C’è stato uno sfarfallio di polemiche tra gliin ??cui Wood pensava di aver colpito dalla croce di Anderson, solo per lo sforzo di essere escluso dalla tecnologia semi-automatizzata in fuorigiocoparte di un controllo di un assistente video (VAR), con il manager di Spurs Ange Postecoglou che mostrava fastidio familiare al momento della revisione.