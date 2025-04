Altro sangue per lo spaccio di droga un giovanissimo finisce in ospedale

Fermo, 22 aprile 2025 – Prima la discussione, poi l'acceso confronto e infine l'aggressione armato di coltello e con un cane di grosse dimensioni. Il violento episodio si è verificato prima di Pasqua in via Rossini, poco distante dal bar Primavera, e ad avere la peggio è stato un 19enne fermano che, dopo essere stato ferito, è stato trasportato al pronto soccorso di Fermo. L'autore della violenta aggressione, un marocchino di 21 anni residente a Fermo, è stato invece identificato dalla polizia, intervenuta sul posto, e denunciato per lesioni personali, aggravate dalla presenza dell'arma e del molosso, e minaccia.Erano da poco trascorse le 17 quando i due hanno iniziato a discutere apparentemente per motivi legati allo spaccio di stupefacenti e ad un presunto debito mai pagato. Dalle parole, in pochi attimi, si è passati ai fatti e il marocchino ha tirato fuori un coltello, minacciando il 19enne di conseguenze peggiori nel caso non avesse regolato i conti.

