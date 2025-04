Ilrestodelcarlino.it - Addio a Cesare Montefiori: fondò ‘Professione Volare’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 22 aprile 2025 – È scomparso sabato all’età di 75 anni,, fondatore della scuola di addestramento, con sede all’aeroporto di Forlì. Da ottobre 2024 combatteva contro una malattia che si è rapidamente aggravata nell’ultima settimana, costringendolo al ricovero all’ospedale ‘degli Infermi’ di Faenza (sua città d’origine), dove si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari.ha avviato l’accademia per comandanti forlivese nel 1993 in un contesto difficile: “Un periodo di forte depressione nel settore aereo – si legge in una nota di Professione Volare –: da una parte la prima guerra del Golfo era appena terminata, dall’altra moltissimi piloti avevano perso il lavoro per la crisi delle aziende minori di trasporto aereo in Italia”.Eppure,ha creduto che a Forlì potesse nascere un polo di formazione importante: “All’epoca poteva sembrare un gesto folle e invece sapeva che in Italia mancava una cultura dell’addestramento di volo.