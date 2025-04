Gli incessanti appelli alla pace di Francesco ultimo il giorno prima di morire

Agi.it - Gli incessanti appelli alla pace di Francesco, l'ultimo il giorno prima di morire

AGI - Ha gridato al mondo il suo incessante appello. Papanon ha mai dimenticato gli "ultimi", gli "esclusi" e ha sempre espresso il suo dolore per un mondo "a pezzi". Domenica nel suodiscorso, il Messaggio pasquale che introducebenedizione Urbi et Orbi, Bergoglio ha sottolineato la tanta "volontà di morte" presente sulla Terra, nei tanti conflitti. Un mondo segnato da disprezzo e violenza Ha denunciato anche il disprezzo che continua verso "i più deboli, gli emarginati, i migranti", ed è tornato sul tema dei femminicidi ("quanta violenza vediamo spesso anche nelle famiglie, nei confronti delle donne e dei bambini"). Contro la corsa al riarmo "Nessunaè possibile senza un vero disarmo", è stata la sua implorazione, l'ennesima. "L'esigenza che ogni popolo ha di provvederepropria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo", ha rimarcato, esortando chi ha responsabilità politiche "a non cederelogica della paura che chiude".