Dopo Sassonia il porto canale pressing per l’altra passeggiata

Fano, 22 aprile 2025 – Inaugurata nell’estate del 2022, la Darsena Borghese con relativaattende ora di essere completata con il secondo stralcio, visto che il recupero si è fermato al ponte della ferrovia. Una volta che Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) avrà completato il suo intervento con la sostituzione del ponte attuale con uno nuovo (che fa seguito all’abbattimento del vecchio casello), si potrà procedere al completamento della riqualificazione del. L’architetto Remigio Bursi, che ha curato la realizzazione della prima parte e il progetto preliminare del secondo stralcio, si augura che questo secondo intervento si realizzi al più presto. Questo perché l’esecutivo del secondo incarico per l’appalto non è stato ancora affidato dalla Giunta Serfilippi.La vecchia amministrazione aveva parlato di uno stanziamento di circa 200mila euro per il secondo stralcio.