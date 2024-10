Davidemaggio.it - Il Patriarca 2 sfida The Voice Kids

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Canale 5 ci riprova con la fiction. Dopo gli ultimi deludenti risultati tra I Fratelli Corsaro e Storia di una famiglia perbene 2, sta per tornare IlClaudio Amendola con la seconda stagione, a distanza di un anno a mezzo dalla prima, in onda nella primavera 2023. Il2 inizia venerdì 15 novembre La serie partirà con la prima puntata venerdì 15 novembre, la stessa sera in cui su Rai 1 prenderà il via la terza edizione di The. Una, sulla carta, non semplice per Il2, che arriva dopo una prima stagione partita bene (all’esordio oltre 3,2 milioni di spettatori, pari al 19.2% di share) ma che via via ha perso consensi, chiudendo con una media di 2.682.000 e il 16.1%.