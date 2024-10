Tvpertutti.it - UeD news, cavaliere Over fidanzato con corteggiatrice Classico: l'annuncio

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Mario Verona ha lasciato Uomini e Donne. Nonostante abbia interrotto la frequentazione con Milena Parisi già a giugno scorso, l'exdel Tronoha recentemente deciso di abbandonare il programma perché ha trovato un nuovo interesse fuori dallo studio, una donna che ha catturato il suo cuore e che ha scelto di frequentare, anche a costo di rinunciare alla visibilità. Sul web circolano dichiarazioni in cui Mario ha spiegato le motivazioni dietro la sua decisione: "Credo di essere sempre stato coerente e sincero", chiarendo come fosse tornato a Uomini e Donne quest'anno con l'intento di mettersi in gioco. Durante il suo ritorno nel dating sentimentale di Maria De Filippi, Mario ha avuto modo di conoscere diverse donne, tra cui Valentina, ma nessuna di queste frequentazioni sembrava coinvolgerlo emotivamente.