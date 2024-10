Liberoquotidiano.it - Salame e soppressa, "rischio contaminazione": il celebre prodotto ritirato dagli scaffali

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tre lotti di hamburger a marchio Fileni bio sono stati ritirati dal mercato a causa del possibile rilevamento del batterio della salmonella. Ma non solo: colpiti da ritiro anche alcuni lotti di salumi dei marchi Borgo Dora e Luigi Vida, stati tolticome misura precauzionale per potenziali rischi microbiologici legati alla presenza di salmonella e listeria. Gli avvisi relativi allo stop sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Salute per informare i consumatori, circostanze come sempre rilanciate da ilfattoalimentare.it. Nel dettaglio gli hamburger di bovino Fileni bio richiamati sono stati prodotti da Bioalleva Srl presso lo stabilimento di Vallese di Oppeano, in provincia di Verona. I lotti coinvolti vengono designati dal numero 45072 con scadenza 29/10, il lotto 45372 con scadenza 27/10 e il lotto 45672 con scadenza 26/10.