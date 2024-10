Ilgiorno.it - “Meno corse nelle stazioni di Milano. Così migliora la puntualità dei treni”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Da dicembre alcunedelle linee per Tirano e per Mortara, quelle a binario unico, ma anche del passante ferroviario potrebbero cambiare stazione d’arrivo o di partenza e alleggerirsi di alcune fermate, effettuandone in determinati orari della giornatadi quante ne effettuino attualmente, con l’obiettivo di decongestionare il traffico in transito lungo tre nodi caldi di: Centrale, Porta Garibaldi e Bovisa. La definizione esatta dellee delle linee avverrà a breve e di concerto tra Trenord e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che in aggiunta si impegna ad aumentare le manutenzioni per ridurre i guasti. Trenord e RFI promettono, infine, dire le comunicazioni fornite ai pendolari.