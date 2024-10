Gaeta.it - L’hackeraggio a Milano: la punta dell’iceberg di un grande scandalo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recenteinformatico scoppiato aha suscitato un notevole interesse e preoccupazione nelle istituzioni italiane. Quello che in un primo momento sembrava essere un episodio isolato si rivela, secondo gli esperti, come ladi un iceberg di dimensioni allarmanti. I dettagli emersi dall’inchiesta parlano di un mercato illecito che coinvolge oltre 800 mila cittadini, compresi nomi noti del panorama politico e imprenditoriale. Le autorità competenti, come la Procura die la Direzione distrettuale antimafia, hanno avviato una serrata attività investigativa per comprendere l’ampiezza e la gravità del caso. Un’inchiesta che scoperchia un sistema complesso Le indagini ruotano attorno a una rete di hacker che ha carpito informazioni riservate attraverso poliziotti e finanzieri, sia in pensione che attivi.