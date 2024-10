Totti, il grande ritorno: svelato il nome della squadra che gli ha fatto l’offerta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francesco Totti, leggenda della Roma e simbolo del calcio italiano, potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A. Nonostante i suoi 48 anni, l’ex capitano giallorosso ha ricevuto una proposta ufficiale dal Como, una squadra ambiziosa che mira a lasciare il segno nel calcio italiano e a guadagnare visibilità. A svelare l’indiscrezione è stato un articolo di Repubblica, secondo cui il club lombardo avrebbe sondato la disponibilità di Totti, offrendogli un’occasione unica per rimettersi in gioco come professionista. E l’ex capitano giallorosso ha confermato l’indiscrezione. Il Como e le ambizioni dei fratelli Hartono Il Como, controllato dai fratelli Hartono – noti imprenditori asiatici e proprietari di uno dei brand più importanti del sud-est asiatico – sta investendo notevoli risorse nel calcio italiano per portare il club lariano ai vertici nazionali. Thesocialpost.it - Totti, il grande ritorno: svelato il nome della squadra che gli ha fatto l’offerta Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Francesco, leggendaRoma e simbolo del calcio italiano, potrebbe tornare a calcare i campiSerie A. Nonostante i suoi 48 anni, l’ex capitano giallorosso ha ricevuto una proposta ufficiale dal Como, unaambiziosa che mira a lasciare il segno nel calcio italiano e a guadagnare visibilità. A svelare l’indiscrezione è stato un articolo di Repubblica, secondo cui il club lombardo avrebbe sondato la disponibilità di, offrendogli un’occasione unica per rimettersi in gioco come professionista. E l’ex capitano giallorosso ha confermato l’indiscrezione. Il Como e le ambizioni dei fratelli Hartono Il Como, controllato dai fratelli Hartono – noti imprenditori asiatici e proprietari di uno dei brand più importanti del sud-est asiatico – sta investendo notevoli risorse nel calcio italiano per portare il club lariano ai vertici nazionali.

Totti, il grande ritorno: svelato il nome della squadra che gli ha fatto l’offerta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A sette anni di distanza dall’addio al calcio, Totti ci ripensa. Dopo aver scritto pagine importanti della storia recente della Roma e della Nazionale italiana, con il quale ha vinto anche un Mondiale nel 2006, Er Pupone sta lavorando per tornare ... (Metropolitanmagazine.it)

Francesco Totti torna nuovamente a conquistare le prime pagine dei giornali. Se fino a pochi giorni fa erano pagine di gossip, dopo il suo presunto flirt con la prorompente giornalista Marialuisa Jacobelli, confermato dalla diretta interessata, ... (Dayitalianews.com)

Ritorno al passato per Francesco Totti. A 48 anni, infatti, è pronto ad accettare un'altra grande sfida. Ecco tutti i dettagli ... (calciomercatoweb.it)

Totti in Serie A, gran ritorno e annuncio: svelato il club della ripartenza dello storico capitano della Roma. Gli ultimi aggiornamenti. (asromalive.it)

“Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni. Per giocare in Serie A devo allenarmi bene bene. Mi hanno c ... (sportpaper.it)