Nardò da impazzire, espugna Brindisi e si prende il derby di Puglia (Di domenica 27 ottobre 2024) Colpaccio! Un altro, dopo la vittoria con Fortitudo Bologna. Stasera HDL Nardò Basket fa suo il derby di Puglia con Valtur Brindisi e regala momenti di non trascurabile felicità al popolo granata in trasferta e a chi ha seguito il match alla radio o in streaming. Una rincorsa bellissima in 40 Lecceprima.it - Nardò da impazzire, espugna Brindisi e si prende il derby di Puglia Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Colpaccio! Un altro, dopo la vittoria con Fortitudo Bologna. Stasera HDLBasket fa suo ildicon Valture regala momenti di non trascurabile felicità al popolo granata in trasferta e a chi ha seguito il match alla radio o in streaming. Una rincorsa bellissima in 40

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sconfitta umiliante (63-76) nel derby contro l'Hdl Nardò : Valtur Brindisi in crisi nera - BRINDISI - Il derby è amaro per la Valtur Brindisi. Gli uomini di coach Bucchi sono umiliati in casa (63-76) dall'Hdl Nardò, fra l'entusiasmo dei numerosi tifosi neretini e la delusione cocente del pubblico casalingo. La New Basket disputa un buon ... (Brindisireport.it)

Sconfitta umiliante (63-76) nel derby contro l'Hdl Nardò : Valtur Brindisi in crisi nera - BRINDISI - Il derby è amaro per la Valtur Brindisi. Gli uomini di coach Bucchi sono umiliati in casa (63-76) dall'Hdl Nardò, fra l'entusiasmo dei numerosi tifosi neretini e la delusione cocente del pubblico casalingo. La New Basket disputa un buon ... (Today.it)

Nardò da impazzire, espugna Brindisi e si prende il derby di Puglia - Una rincorsa bellissima in 40 minuti grazie alla quale il Toro si è mangiato l’avversario con tecnica, grinta e freddezza ... (lecceprima.it)

Brindisi: “Changes-la ri(e)voluzione della specie” Fino al 20 ottobre - Il giovanissimo era alla guida della sua moto. Per cause da dettagliare il veicolo è finito fuori controllo, terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale. Il ventenne è morto sul colpo. Accaduto ... (noinotizie.it)

Nardò-Nocerina 1-3: la vetta resta a due punti - La Nocerina espugna il Giovanni Paolo II di Nardò e continua la sua rincorsa alla capolista Virtus Francavilla, ancora avanti di 2 punti rispetto ai molossi. I padroni di casa riescono a ... (msn.com)

Previsioni Meteo Brindisi Oggi - DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Daunia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su ... (3bmeteo.com)