Roma le 24h senz’acqua si avvicinano | date info e cause della lunghissima interruzione del servizio

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a vivere un’idrica straordinaria, che interesserà principalmenteNord, in particolare il XV Municipio. Le operazioni di manutenzione straordinaria pianificate da Acea Ato 2 sono alla base di questa sospensione, mirata a migliorare l’efficienza complessiva delidrico in questa areacittà. L’è programmata dalle 4 del mattino del 29 ottobre fino alle 5 del mattino del 30 ottobre, un totale di 25 ore durante le quali molte famiglie e attività commerciali dovranno adattarsi alla mancanza d’acqua. Le zone coinvolte Le zone specifiche coinvolte comprendono un numero significativo di strade, tra cui via Civitella d’Agliano, via Canino e via Tonezza. La lista continua con via Tuscia, via Marostica, via Valdagno e via Flaminia Nuova, limitatamente ai civici pari dal 204 al 290.