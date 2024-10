Dopo l’attacco israeliano, la riunione delle spie per evitare una guerra regionale (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri mattina, all’alba del giorno della risposta israeliana contro l’Iran, il direttore del Mossad, David Barnea, è tornato in patria Dopo aver incontrato il nuovo omologo egiziano, Hassan Mahmoud Rashad, da qualche giorno capo del servizio unico Mukhabaràt. È stato il primo incontro tra i due da quando il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha voluto sostituire il generale Abbas Kamel, promuovendo Rashad, un carriera nel servizio. All’inizio della settimana, Rashad aveva incontrato anche Ronen Bar, capo dello Shin Bet. Secondo il Times of Israel Barnea e Rashad hanno avuto una lunga discussione su un potenziale accordo di cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi durante la guerra a Gaza, nonché su una maggiore cooperazione antiterrorismo. Formiche.net - Dopo l’attacco israeliano, la riunione delle spie per evitare una guerra regionale Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Ieri mattina, all’alba del giorno della risposta israeliana contro l’Iran, il direttore del Mossad, David Barnea, è tornato in patriaaver incontrato il nuovo omologo egiziano, Hassan Mahmoud Rashad, da qualche giorno capo del servizio unico Mukhabaràt. È stato il primo incontro tra i due da quando il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha voluto sostituire il generale Abbas Kamel, promuovendo Rashad, un carriera nel servizio. All’inizio della settimana, Rashad aveva incontrato anche Ronen Bar, capo dello Shin Bet. Secondo il Times of Israel Barnea e Rashad hanno avuto una lunga discussione su un potenziale accordo di cessate il fuoco con la liberazione degli ostaggi durante laa Gaza, nonché su una maggiore cooperazione antiterrorismo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Francesco Camarda? Cosa ha fatto il giorno dopo il gol (annullato) in Champions : una storia unica - Una notte da sogno, spezzata sul più bello. Se il gol che sarebbe valso il record di marcatore più giovane della Champions non è arrivato, per il fuorigioco sul gol del 4-1 contro il Brugge, Francesco Camarda si è potuto godere la prima in Coppa. ... (Liberoquotidiano.it)

“Ogni giorno lavoriamo perché non accadano tragedie come quelle di Moussa” : lettera di 36 associazioni di Verona dopo l’uscita di Salvini - Laici e cattolici, centri sociali e volontari che operano nell’aiuto agli extracomunitari, associazioni e comunità impegnati nel sociale e nelle realtà missionarie. Un documento è stato firmato da 36 gruppi veronesi di diverso orientamento. ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mike - video intervista a Elia Nuzzolo : «Dopo Bongiorno e Max Pezzali gli amici mi chiedono se farò Gerry Scotti!» - La nostra video intervista a Elia Nuzzolo, protagonista della miniserie Rai Mike nei panni del giovane Mike Bongiorno, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2024 Vi presentiamo la nostra video intervista a Elia Nuzzolo, protagonista della ... (Spettacolo.eu)

Carmelo ritrovato vivo dopo un giorno di ricerche nei boschi - Tempo di lettura: < 1 minutoCarmelo Mastropietro, l’anziano di 75 anni disperso da ieri mattina nei boschi di Cirignano, è stato finalmente ritrovato vivo. Dopo ore di ricerche ininterrotte da parte dei soccorritori, coadiuvati da giovani ... (Anteprima24.it)