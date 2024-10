Liberoquotidiano.it - Stop al turismo dentale: alla Clinica Medica Bressan di Milano trattamenti di qualità a costi accessibili

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) - Punto di riferimento nell'implantologiasociale, lamilanese si distingue per un tariffarioportata di tutti e per l'elevata specializzazione negli interventi zigomatici e nell'implantologia a carico immediato. Grazie a questi fattori, è la meta ideale per chi cerca sicurezza esenza la necessità di recarsi all'estero.,24/10/2024. Terapie odontoiatriche sempre più costose e nona tutti: sono 5 milioni gli italiani che rinunciano alle cure del dentista e circa 200.000, ogni anno, coloro che cercano soluzioni all'estero, affrontando disagi per i viaggi, l'incertezza sulladei materiali utilizzati e sugli standard di igiene e la mancanza di un'assistenza adeguata post-intervento.