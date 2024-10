Ilgiorno.it - Pavia, paziente rompe un termosifone e allaga il pronto soccorso del San Matteo

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Ancora una notte travagliata aldel San. Per un paio d’ore gli ambulatori dove vengono curati i pazienti a bassa intensità sono stati inagibili. A causare l’inconveniente è stata l’intemperanza di una persona fragile. L’uomo apparentemente tranquillo, era arrivato in policlinico attorno alle 23 accompagnato dai sanitari del 118, ma quando è andato in bagno, ha divelto un. Staccando il radiatore, si sonoti gli spazi. Subito gli operatori hanno cercato di asciugare l’acqua con dei teli, successivamente hanno chiamato i vigili del fuoco e sono dovuti intervenire anche un elettricista e un idraulico per ripristinare anche il riscaldamento. All’1,30 gli ambulatori sono tornati di nuovo accessibili e i pazienti che in quel momento erano in attesa sono stati visitati.