Non sono più io Gabriele Paolini l’annuncio choc dal carcere | Perché ho iniziato la transizione

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Rivelazioni clamorose da, l’ex disturbatore della tv che sta per scontare la sua pena. Infatti, tra qualche giorno potrà uscire dale ha annunciato di voler fare qualcosa di drastico dopo essere tornato in libertà. Ricordiamo che lui è stato arrestato e poi condannato per i reati di induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori., come ricordato dal sito Leggo, si soffermò in particolare su una storia con un minorenne avuta in passato prima che finisse in: “Ho amato quel giovane, nonostante la differenza di età. Io avevo 39 anni e lui 17, ma l’ho amato per davvero. Ma se la Cassazione ha confermato la condanna, allora è giusto andare in, non voglio misure alternative”.