Chicago Fire: Kidd e Severide lavoreranno ancora insieme? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando una compagnia è coinvolta in una serie di incidenti, non è difficile pensare che ci sia qualcosa sotto. È questo il caso di Chicago Fire stagione 13? Il nuovo episodio andato in onda ieri negli stati uniti da a Kidd e Severide la possibilità di lavorare insieme. Pascal si toglie finalmente dalle spalle di Kidd per un po'. Mouch chiarisce che Kidd è un tenente che Pascal vuole tenere e costringe Pascal a rivedere tutte le precedenti chiamate di Kidd. Si tratta di qualcosa che Pascal avrebbe dovuto fare fin dall'inizio, suggerendo che si tratta di razzismo o sessismo. Tuttavia, sembra che Pascal sia stato disposto a mangiarsi il cappello per un po'. Ora è il momento di vedere se questo continuerà. Un'azienda di autotrasporti sotto inchiesta in Chicago Fire, stagione 13, episodio 5 Il promo del nuovo episodio ci regala un'occhiata a una delle chiamate dell'episodio.

