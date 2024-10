Il martirio di Anastasiia. Ergastolo al marito (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aveva ucciso la moglie con 29 coltellate e poi aveva nascosto il corpo in un trolley che aveva gettato in un dirupo. Ieri è stato condannato all’Ergastolo per omicidio volontario aggravato. La sentenza è stata pronunciata in corte d’assise al tribunale di Pesaro e l’imputato, il 43enne egiziano Moustafa Alashri, ha ascoltato la sentenza di condanna con la testa tra le mani. All’uscita dall’aula, scortato dagli agenti della penitenziaria che lo riaccompagnavano in carcere, si è accasciato al suolo due volte. "Forza Alashri, alzati. Ti fai male così, è peggio". E’ stata l’esortazione degli agenti e del proprio avvocato nei confronti del 43enne che il 13 novembre 2022 aveva ucciso la moglie Anastasiia, ucraina di 20 anni più giovane, nel proprio appartamento di Fano. Ilrestodelcarlino.it - Il martirio di Anastasiia. Ergastolo al marito Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Aveva ucciso la moglie con 29 coltellate e poi aveva nascosto il corpo in un trolley che aveva gettato in un dirupo. Ieri è stato condannato all’per omicidio volontario aggravato. La sentenza è stata pronunciata in corte d’assise al tribunale di Pesaro e l’imputato, il 43enne egiziano Moustafa Alashri, ha ascoltato la sentenza di condanna con la testa tra le mani. All’uscita dall’aula, scortato dagli agenti della penitenziaria che lo riaccompagnavano in carcere, si è accasciato al suolo due volte. "Forza Alashri, alzati. Ti fai male così, è peggio". E’ stata l’esortazione degli agenti e del proprio avvocato nei confronti del 43enne che il 13 novembre 2022 aveva ucciso la moglie, ucraina di 20 anni più giovane, nel proprio appartamento di Fano.

