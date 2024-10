Ilrestodelcarlino.it - Occhiobello, i primi 100 giorni della giunta Bononi: “Puntiamo a migliorare i servizi”

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Progetti avviati, un nuovo polo logistico, il bacino di laminazione, digitalizzazione, sport e sociale. Si tratta di alcuni dei punti trattati presentati nella sede municipale didalla sindaca Irene, con i singoli interventi degli assessori per le rispettive deleghe, che hanno fatto un bilancio dei100nuova amministrazione comunale. La sindaca: “Sul territorio un nuovo polo logistico” Nel suo intervento la sindaca Ireneha voluto soffermarsi sui rapporti istituzionali e non solo: “Sono stati mesi intensi di lavoro, fatto in piena sinergia con tutti gli assessori, per capire la macchina amministrativa, per conoscere i progetti da portare avanti nel quinquennio amministrativo. In questi mesi si è lavorato per instaurare un rapporto con le altre istituzioni.