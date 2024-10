Grinta La Clai festeggia la prima cosa bella (Di lunedì 21 ottobre 2024) COSTA VOLPINO 0 Clai IMOLA 3 (22-25; 19-25; 19-25) COSTA VOLPINO: Camerini, Gamba, Dell’Orto, Silva, Ferrarini 3, Dell’Amico, Fracassetti, Neciporuka 8, Tosi, Zago 12, Buffo 11, Civitico 6, Brandi 6. Fumagalli 1. All. Cominetti. Clai IMOLA: Pomili 3, Rizzieri 4, Bacchilega 10, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 8, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Messaggi, Bulovic 18, Stival 6 All. Caliendo. Arbitri: De Nard e Pempruner. COSTA VOLPINO (Bergamo) I primi tre storici punti della serie A2. La Clai è andata a conquistarli sul campo del Costa Volpino. Le ragazze di Nello Caliendo hanno sfoderato una grande prestazione, comandando sempre il gioco e mettendo in difficoltà le avversarie. Ilrestodelcarlino.it - Grinta La Clai festeggia la prima cosa bella Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) COSTA VOLPINO 0IMOLA 3 (22-25; 19-25; 19-25) COSTA VOLPINO: Camerini, Gamba, Dell’Orto, Silva, Ferrarini 3, Dell’Amico, Fracassetti, Neciporuka 8, Tosi, Zago 12, Buffo 11, Civitico 6, Brandi 6. Fumagalli 1. All. Cominetti.IMOLA: Pomili 3, Rizzieri 4, Bacchilega 10, Pinarello, Mescoli 1, Ravazzolo 8, Arcangeli, Migliorini, Mastrilli, Gambini, Messaggi, Bulovic 18, Stival 6 All. Caliendo. Arbitri: De Nard e Pempruner. COSTA VOLPINO (Bergamo) I primi tre storici punti della serie A2. Laè andata a conquistarli sul campo del Costa Volpino. Le ragazze di Nello Caliendo hanno sfoderato una grande prestazione, comandando sempre il gioco e mettendo in difficoltà le avversarie.

