Genoa-Bologna 2-2: Pinamonti tiene a galla Gilardino con una doppietta|Serie A

Genoa e Bologna pareggiano con il risultato di 2-2 in un match valevole per l'ottava giornata di Serie A.

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard - Partenza a rilento per le sue squadre, con la partita che si accende intorno al quarto d’ora. Leali è ancora decisivo alla mezz’ora, quando Orsolini si presenta solo in area ma viene chiuso dall’uscita provvidenziale del numero uno rossoblù. La ripresa inizia con due cambi nel Genoa: fuori Marcandalli e Melegoni, dentro Norton-Cuffy ed Ekhator. (Seriea24.it)

Pinamonti in ospedale dopo Genoa-Bologna - la sua Dasha tranquillizza : “Sta bene” - Pinamonti è andato in ospedale al termine del match contro il Bologna perché ha avvertito giramenti di testa: le ultime. (Golssip.it)