San Pio delle Camere si prepara a celebrare lo zafferano D.O.P. con un evento imperdibile (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 27 ottobre, il comune di San Pio delle Camere ospiterà una manifestazione dedicata al prezioso zafferano dell'Aquila D.O.P. L'evento sarà anticipato dalla trasmissione di RAI 2, "Citofonare RAI 2", in onda il 20 ottobre, per preparare il terreno a una giornata all'insegna della cultura gastronomica e delle tradizioni locali. Con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare della zona, l'iniziativa vedrà coinvolti esperti del settore e figure di spicco, offrendo a partecipanti l'opportunità di immergersi nel mondo dello zafferano. L'appuntamento su RAI 2: una anteprima della manifestazione La programmata di RAI 2, "Citofonare RAI 2", condotto da Paola Perego e Simona Ventura, promette di intrattenere e informare gli spettatori riguardo l'importanza culturale e gastronomica dello zafferano dell'Aquila D.O.P.

