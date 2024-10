Ilrestodelcarlino.it - Cresce il Po nel Reggiano ma resta sotto i livelli di allerta

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Reggio Emilia, 18 ottobre 2024 - La prima fase della violenta perturbazione non sembra aver provocato particolari disagi nel. Si continuano però a monitorare i corsi d’acqua, in particolare Enza e Secchia, in queste ore arrivate in alcuni punti alle soglie di1 e 2. Il fiume Po è in evidente crescita, ma al momento si mantiene abbondantementeil livello di guardia. In mattinata ha si è avvicinato ai tre metri di quota all’idrometro AiPo di Boretto e a monte continua are, alimentato dalle abbondanti piogge cadute anche su Piemonte e Lombardia, oltre che in generale sul nord ovest dell’Italia. Si è comunque ancora distanti daidi guardia. Al ponte di Sorbolo, l’Enza alle 8,30 ha raggiunto la quota gialla, a 8 metri e 20 centimetri, per poi iniziare a dere,ndo distante daidi