Maltempo: a Fornovo strade allagate e disagi alla circolazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) strade e cantine allagate e disagi alla circolazione stradale nel territorio del comune di Fornovo. Sono questi i primi disagi registrati in seguito all'andata di Maltempo che si sta abbattendo in città e un provincia nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Nella zona industriale di Fornovo ci sono Parmatoday.it - Maltempo: a Fornovo strade allagate e disagi alla circolazione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)e cantinestradale nel territorio del comune di. Sono questi i primiregistrati in seguito all'andata diche si sta abbattendo in città e un provincia nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre. Nella zona industriale dici sono

Maltempo in Liguria e Toscana : allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti - L’intensificazione delle piogge ha già portato a disagi per la viabilità nelle principali arterie stradali e a interventi di soccorso in diverse località . Le autorità locali sono in costante allerta per poter intervenire tempestivamente in caso di emergenze. Sono state segnalate file di veicoli sulla A12 tra Genova Nervi e Recco, dove il traffico è danneggiato dalle intense piogge. (Gaeta.it)

Maltempo in Liguria : la piena del torrente Recco provoca evacuazioni e disagi nella circolazione - Ultimo aggiornamento il 17 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Tra Genova Quarto e Recco, i guasti alla linea hanno comportato rallentamenti significativi e ritardi nei servizi di trasporto pubblico. Il maltempo in Liguria continua a richiedere la massima attenzione da parte di tutte le autorità competenti. (Gaeta.it)