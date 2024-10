“Il loro marchio è fallito”. L'ultima rivelazione su Harry e Meghan (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si affievoliscono le voci di un divorzio tra Meghan Markle e Harry. Ora si parla di una "seperazione di prova" per capire come reagirà il pubblico alla notizia Ilgiornale.it - “Il loro marchio è fallito”. L'ultima rivelazione su Harry e Meghan Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non si affievoliscono le voci di un divorzio traMarkle e. Ora si parla di una "seperazione di prova" per capire come reagirà il pubblico alla notizia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Loro la definiscono una casa vacanze - ma la nuova dimora di Harry e Meghan non convince. Potrebbe essere una soluzione alle continue minacce di Trump - La lussuosa villa – che pare sia situata nei pressi di Melides, sulla costa atlantica – sarebbe solo una casa vacanza per la coppia, che vorrebbe tornare in Europa con maggiore frequenza. Ma la spiegazione (non ufficiale) non convince i critici. Morgan/WireImage) Leggi anche › Meghan Markle torna a far parlare di sé: sostiene ... (Iodonna.it)

"Ecco cosa non ha funzionato" : Harry e Meghan in crisi? Parla Caprarica - L'assenza del principe non è passata inosservata e ha attirato nuovamente l'attenzione dei tabloid. È crisi vera tra Harry e Meghan? L'ultima apparizione, a sorpresa, della duchessa di Sussex al Gala dell'ospedale pediatrico di Los Angeles di qualche giorno fa ha riacceso il gossip sulle presunte tensioni all'interno della coppia che, secondo alcuni media britannici, sarebbe addirittura ... (Iltempo.it)

“Li hanno fatti fuori”. Harry e Meghan Markle - colpo bassissimo. La royal family ha preso la sua decisione - Di sicuro, i sudditi della Corona che speravano in una riconciliazione sono rimasti delusi. Tuttavia, è evidente che la situazione non farà piacere, specialmente per la risonanza mediatica che l’intera vicenda sta avendo a livello globale. Mancano ancora settimane alle festività, ma la casa reale, come di consueto, si sta muovendo con largo anticipo. (Caffeinamagazine.it)