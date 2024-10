Victoria's Secret Show 2024, Angeli in sfilata 6 anni dopo. Tra polemiche e rivincite, la parabola del marchio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In passerella 'Angeli' storici, ma anche nuovi volti. Un cast musicale tutto al femminile ha accompagnato lo Show, con il gran finale di Cher e Tyra Banks Quotidiano.net - Victoria's Secret Show 2024, Angeli in sfilata 6 anni dopo. Tra polemiche e rivincite, la parabola del marchio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In passerella '' storici, ma anche nuovi volti. Un cast musicale tutto al femminile ha accompagnato lo, con il gran finale di Cher e Tyra Banks

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Victoria’s Secret Fashion Show - Gigi Hadid apre la sfilata - Gigi Hadid in babydoll rosa pastello Il Victoria’s Secret Fashion Show 2024 è stato, ancora una volta, un vero e proprio evento che va oltre la sfilata di moda, visto che è stato accompagnato anche dalla presenza di ospiti illustri. Ad aprire il defilé, infatti, è stata chiamata Gigi Hadid, sempre perfetta e seducente, con un look total pink. (Dilei.it)

Victoria’s Secret porta la cellulite in passerella ma è tardi per lo show (apparentemente) inclusivo -  Le vedevamo calcare la passerella ammiccando e riuscivamo solo a pensare a quanto fossero irraggiungibili. Poi la narrazione è cambiata, in direzione di una rappresentazione realistica, veritiera, in cui potersi riconoscere. Continua a leggere . Il brand, sommerso di critiche, ha provato ad adeguarsi, almeno all'apparenza. (Fanpage.it)

Cher infiamma la passerella del Victoria’s Secret Fashion Show 2024 con il suo medley - A dimostrazione di un vento che è finalmente cambiato nel mondo della moda, la presenza di Ashley Graham e Paloma Elsesser, bandiere della normalizzazione delle plus size in pedana, e di Alex Consani e Valentina Sampaio, in qualità di prime modelle trans. Cher è intramontabile, in barba a qualsiasi considerazione riguardo la sua età . (Metropolitanmagazine.it)